Sous-marin danois: l'inventeur Peter Madsen renvoyé devant un tribunal

AFP 16-01-2018 | 07h06

STOCKHOLM | L'inventeur danois Peter Madsen va être renvoyé devant un tribunal pour le meurtre de la journaliste suédoise Kim Wall à bord de son sous-marin en août 2017 au large du Danemark, a annoncé mardi le parquet à Copenhague.

Arrêté et écroué peu après la disparition de la jeune journaliste dans des circonstances troubles, Peter Madsen a depuis avoué avoir démembré et jeté son corps à la mer mais dément l'avoir tuée intentionnellement. Il sera jugé à partir du 8 mars pour meurtre, profanation de cadavre et agression sexuelle, précise dans un communiqué le parquet danois qui entend requérir la réclusion criminelle à perpétuité.