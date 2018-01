« Pays de merde »: 54 pays africains réclament des excuses à Trump

AFP 12-01-2018 | 20h59

NATIONS UNIES | Les ambassadeurs de 54 pays africains à l'ONU ont exigé vendredi, dans un communiqué au langage très fort, « rétractations » et « excuses » au président américain Donald Trump après ses propos rapportés la veille sur l'immigration en provenance de « pays de merde ».

Après une réunion d'urgence, le groupe se dit « extrêmement choqué » et « condamne les remarques scandaleuses, racistes et xénophobes » de Donald Trump telles que rapportées par les médias. « Pour une fois on est unis », a souligné un ambassadeur à l'AFP, sous couvert d'anonymat.