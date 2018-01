Coup de filet au sommet de la mafia new-yorkaise

AFP 12-01-2018 | 15h34

La police new-yorkaise a arrêté vendredi neuf membres présumés de la mafia, y compris le patron de l'une des cinq grandes familles de la Cosa Nostra locale et sa hiérarchie, selon un communiqué du procureur fédéral de Manhattan.

Le coup de filet a permis d'interpeller Joseph Cammarano, 58 ans, chef supposé de la famille Bonanno, ainsi que plusieurs de ses lieutenants et membres du clans affublés pour certains de surnoms colorés: John Zancocchio, 60 ans, Joseph Sabella, 52 ans, George Tropiano, 68 ans, surnommé le Grincheux, Albert Armetta, 48 ans, «Al les Muscles», et Domineck Miniero, à 85 ans le doyen des personnes interpellées.

Ils sont tous les six accusés de crime organisé et d'extorsion, des chefs d'accusation passibles chacun de 20 ans de prison. Ils se seraient notamment mis d'accord pour assassiner et agresser des individus non précisés dans le document d'inculpation communiqué vendredi par le procureur fédéral de Manhattan, Geoffrey Berman.

Quatre autres personnes, y compris deux membres de deux autres grandes familles mafieuses, les Lucchese et les Genovese, ont été inculpées pour crime organisé dans le cadre de cette opération: trois d'entre elles ont été arrêtées à New York, une autre en Pennsylvanie.

La police de la première ville américaine se targue d'avoir, ces dernières années, ciblé avec succès les gangs et bandes organisées, contribuant à une baisse record de la criminalité.