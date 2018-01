Neige en Espagne: ils restent coincés toute la nuit dans leur voiture

AFP 07-01-2018 | 09h04

L'Espagne a déployé dimanche 250 soldats pour porter secours à un millier d'automobilistes coincés toute la nuit dans leurs véhicules après de fortes chutes de neige, ont informé les autorités.

«De nombreux véhicules sont coincés sur l'AP6», l'autoroute reliant Madrid à Segovie (nord-ouest), «mais nous travaillons sans relâche pour libérer kilomètre après kilomètre, et atteindre chacun le plus vite possible. Nous sommes là!», a écrit sur Twitter l'unité d'urgence de l'armée (UME).

Elle a mobilisé deux compagnies de soldats spécialisés et 95 véhicules. Des chasse-neiges étaient déployés et des couvertures et boissons chaudes distribuées aux automobilistes, d'après des images diffusées par la télévision espagnole.

Près d'un millier de véhicules est pris au piège, selon un porte-parole de la Sécurité routière espagnole, laquelle a recommandé aux conducteurs de laisser le moteur allumé pour se maintenir au chaud.

Ces conditions météo difficiles affectent les nombreux Espagnols, sur le chemin du retour après les vacances de Noël, dont certains ont expliqué sur les réseaux sociaux être pris au piège sur l'autoroute depuis samedi soir.

Sara Ramos, coincée sur l'AP6 avec son mari et ses deux enfants âgés de deux et six ans, a raconté ne pas avoir mangé depuis samedi midi.

«Certaines voitures n'ont plus d'essence. On commence à s'inquiéter,» a-t-elle témoigné par téléphone à la télévision publique espagnole.

Le bureau météorologique national a publié dimanche des alertes pour 37 provinces, avec un risque de fortes neiges, de vents violents et d'averses.