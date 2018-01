Trump accuse son ex-conseiller Steve Bannon d'avoir perdu la raison

AFP 03-01-2018 | 14h27

WASHINGTON | Le président américain Donald Trump a accusé mercredi son ancien conseiller Steve Bannon d'avoir « perdu la raison », dans un cinglant communiqué qui marque une rupture avec celui qui fut l'un des stratèges de sa victoire de 2016.

« Steve Bannon n'a rien à voir avec moi ou ma présidence. Quand il a été limogé, il n'a pas seulement perdu son travail, il a perdu la raison », a écrit le président des États-Unis dans un texte à la tonalité extraordinairement agressive.

« Maintenant qu'il est seul, Steve réalise que gagner n'est pas aussi facile (...) Steve n'a eu qu'un rôle très limité dans notre victoire historique », ajoute-t-il.

« Steve ne représente pas ma base électorale, il ne cherche que son propre intérêt », écrit-il encore, accusant son ancien proche conseiller d'avoir passé son temps à la Maison-Blanche « à faire fuiter de fausses informations aux médias pour se rendre plus important qu'il n'était », dit-il encore.

Contempteur virulent de « l'establishment » et des « élites », le patron du très droitier site Breitbart News, a passé un peu plus de six mois dans la West Wing.

Dans un livre à paraître la semaine prochaine, Steve Bannon affirme notamment que le fils du président, Donald Trump Jr., a commis une « trahison » en rencontrant une avocate russe qui offrait des informations compromettantes sur Hillary

Clinton avant l'élection présidentielle.

L'entourage de M. Trump est au centre d'une enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion avec la Russie en vue d'influencer l'élection de novembre 2016 au profit du candidat républicain.