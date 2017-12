Les criminels pas futés de l'année

TVA Nouvelles 27-12-2017 | 16h30

Tout au long de l'année, les bulletins de nouvelles de TVA Nouvelles regorgent d'histoires sur des crimes commis à différents endroits et les activités policières menées pour y mettre fin.

Il en résulte parfois une image quelque peu désespérante de notre société. Mais en cette période des Fêtes, regarder les criminels se faire prendre à leur propre jeu, sous-estimer la résistance qu'ils devront affronter ou encore être l'auteur de leur propre malheur peut s'avérer bien amusant.

Voyez l'intégralité de l'émission «Criminels pas futés 2017» dans la vidéo au haut de l'article.

De toute évidence, le crime ne paie pas (toujours). À cet égard, la première règle que devrait respecter un criminel, c'est de commettre son larcin à l'abri des regards. Du moins, à l'abri des forces policières.

Attention aux gyrophares

L'un des criminels pas très futés de l'année qui s'achève est sans doute ce voleur de la Pennsylvanie, qui pense maîtriser la situation.

Calme et armé, il se présente à un chauffeur de taxi, qui obéit à ses ordres. Pourtant, le suspect ne se doute pas que tout juste derrière lui, il y a un véhicule de... police!

Le policier prend le temps d'activer ses gyrophares et de s'avancer lentement. Ne lui reste plus qu'a qu'à cueillir le voleur, réalisant du coup l'arrestation la plus facile de sa carrière.

Vision périphérique déficiente?

Dans un autre cas loufoque, en Californie, un homme a visiblement une dent contre la police. Après s'être présenté au poste avec un bâton de baseball, il se met à frapper violemment contre les vitres.

À l'intérieur, les témoins se mettent à l'abri. De son côté, le suspect semble attendre les policiers.

Il adopte une position de frappeur au baseball, mais un policier qui observait la scène vient le neutraliser en utilisant une stratégie de plaqueur défensif au football. Problème de vision périphérique?

«Service à l'auto»

Une femme du Maryland, Jessica Marie Cross, donne tout son sens à l'expression «service à l'auto». Elle profite de l'absence de personnel pour commettre un vol dans un McDonald's.

Mais elle décide de se désaltérer en se servant une boisson gazeuse. Évidemment, elle n'a pas l'habitude des employés de l'établissement de restauration rapide. Après des efforts louables, Jessica entre directement sur les lieux.

Elle revient ensuite avec une boîte à emporter. Sur les images captées par la caméra de surveillance, on remarque alors qu'elle a pris soin de se mettre un capuchon sur la tête afin d'éviter qu'elle se fasse reconnaître. La situation devient difficile à gérer pour Cross, dont le vol lui a rapporté 1400 $.

La vidéo de son méfait est cependant devenue tellement virale que la suspecte n'a eu d'autre choix que de se rapporter aux autorités.