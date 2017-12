La marijuana plus populaire que jamais auprès de femmes enceintes

TVA Nouvelles 26-12-2017 | 16h22

De plus en plus de femmes fument de la marijuana pendant leur grossesse selon une étude publiée ce mardi dans le Journal of the American Medical Association (JAMA).

La drogue, bientôt légale au Canada, serait notamment utilisée pour soulager les nausées matinales ou pour calmer l'anxiété des futures mamans.

Cette étude effectuée auprès de 279 457 femmes a principalement été réalisée en Californie mais montre une tendance visible dans d'autres études publiées dans les dernières années.

En moyenne, la consommation de marijuana par des femmes enceintes est passée de 4,2% en 2009 à 7,1% en 2016 selon l'article du JAMA.

Ce sont les mères adolescentes qui consommeraient de plus en plus, leur pourcentage étant passé de 12,5% à 21,8%.

Les 18-24 ans sont également de plus en plus nombreuses à utiliser de la marijuana (9,8% en 2009 contre 19% en 2016).

«Nous sommes inquiets de voir que la consommation de marijuana augmente dans ces groupes d'âge», a fait savoir l'une des chercheuses, Kelly Young-Wolff à CNN.

La consommation est plus limitée dans les autres groupes d'âge mais tout de même en progression (passage de 3,4% à 5,1% chez les femmes de 25 à 34 ans et de 2,1% à 3,3% chez les femmes de 35 ans et plus).

Les médecins continuent pourtant de mettre en garde contre la consommation de marijuana pendant la grossesse car les effets sur le foetus ne sont pas connus.

Mais comme la cigarette, la marijuana pourrait entrainer des retards de croissance selon le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies.