Incendie au zoo de Londres, un animal manque à l'appel

AFP 23-12-2017 | 08h49

Londres | Un incendie a touché samedi matin le zoo de Londres, ont indiqué les pompiers et le zoo, et un animal manquait à l'appel.

«Dix véhicules et 72 pompiers ont été appelés pour un feu dans un café et un magasin dans l'enceinte du zoo de Londres. Environ les trois quarts d'un magasin et d'un café et la moitié du toit sont actuellement en flammes », a précisé la brigade.

Le feu a été maîtrisé vers environ une heure après l'arrivée des pompiers.

«Les pompiers ont travaillé dur pour maîtriser le feu le plus rapidement possible et pour éviter qu'il se propage dans les enclos des animaux voisins», a déclaré un responsable des pompiers cité dans un communiqué.

Le zoo de Londres a précisé qu'un oryctérope du Cap, mammifère termitivore d'Afrique, est «actuellement porté disparu».

Le personnel du zoo qui vit sur place « était sur les lieux immédiatement et a commencé à déplacer les animaux en lieu sûr», a expliqué le zoo, ajoutant qu'«un certain nombre de membres du personnel, choqués, et ayant inhalé des fumées, ont été soignés sur place».

La cause de l'incendie n'est pas connue à ce stade.

Le Zoo de Londres a précisé qu'il sera fermé au public samedi et «restera fermé jusqu'à nouvel ordre». «Nous travaillons en étroite collaboration avec les enquêteurs pour déterminer la cause de l'incident».

Ouvert en 1828 et situé dans Regent's park, il est très fréquenté par les touristes.