Un Palestinien tué par les soldats israéliens lors de heurts

AFP 22-12-2017 | 07h44

Gaza | Un Palestinien a été tué vendredi par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza au cours de manifestations pour protester contre la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme la capitale d'Israël, a indiqué le ministère de la Santé gazaoui.

Zakaria Al-Kafarneh, 24 ans, a été atteint à la poitrine par les balles israéliennes près de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, lors de heurts le long de la barrière séparant Israël de l'enclave palestinienne, a précisé le ministère.

Il s'agit du neuvième Palestinien tué dans les violences provoquées par la décision américaine annoncée le 6 décembre.

Six Palestiniens ont été blessés par des balles réelles lors de rassemblements auxquels ont pris part des centaines de personnes en différents points de la barrière, a dit le ministère. L'un d'eux est dans un état très grave, a-t-il ajouté.

Le Hamas, qui gouverne le territoire reclus, avait appelé à une nouvelle journée de protestation après la prière.

La décision unilatérale du président Donald Trump de tourner le dos à des décennies de diplomatie américaine et internationale a provoqué dans les Territoires palestiniens des manifestations et des heurts quasiment quotidiens qui ont fait des centaines de blessés et conduit à des dizaines d'arrestations.

Deux des Palestiniens tués depuis le 6 décembre l'ont été par des frappes israéliennes en représailles à des tirs de roquette de la bande de Gaza. Les autres ont trouvé la mort dans des affrontements avec les forces israéliennes, dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie occupée.