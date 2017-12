Un «abîme de douleur» aux obsèques des enfants tués dans une collision avec un train

21-12-2017 | 10h23

PERPIGNAN, France | Des chants d'enfants puis le silence total : la petite commune de Saint-Feliu-d'Avall, dans le sud-ouest de la France, a été plongée dans « un abîme de douleur » jeudi lors des obsèques de ses collégiens tués dans la collision de leur bus scolaire avec un train.

« Votre départ laisse un vide cruel dans le coeur de vos parents et de tous vos proches. Rien ne viendra combler ce vide », a déclaré l'évêque de Perpignan au début de la cérémonie religieuse.

« Votre mort plonge vos parents et vos amis dans l'incompréhension, dans un abîme de douleur mais aussi dans la colère, avec cette question : pourquoi? », a ajouté Mgr Norbert Turini.

Six collégiens sont morts et plusieurs autres ont été blessés le 14 décembre lorsque leur car de ramassage scolaire a été percuté à un passage à niveau de la petite commune de Millas par un train régional qui roulait à 75 km/h.

Cet accident est l'un des plus graves impliquant un transport d'enfants depuis le drame de Beaune (centre-est) en 1982 (53 morts dont 44 enfants).

Blessée lors de l'accident, la conductrice, qui a été inculpée pour homicides et blessures involontaire, affirme que les barrières du passage à niveau étaient levées.

Mais les « constatations matérielles » vont « plutôt dans le sens d'une barrière fermée », a indiqué mardi le procureur de Marseille, alors que le conducteur du train assure lui aussi que les barrières étaient fermées.

A Saint-Féliu-d'Avall, village dont toutes les jeunes victimes étaient originaires, balayé par un vent froid, plusieurs milliers de personnes ont assisté à l'hommage, la plupart sur un écran géant.

Des chants d'enfants ont résonné avant que le curé de Saint-Féliu n'égrène les prénoms des six collégiens tués à Millas, dont quatre étaient inhumés jeudi.

Alan, Loïc, Diogo et Teddy : les cercueils blancs de quatre garçons reposaient dans la salle polyvalente du village. L'abbé Benoît de Roeck a aussi évoqué Ophélia, inhumée lundi, et Younès, de confession musulmane et dont les obsèques ont eu lieu mercredi.

Quelques centaines de personnes se sont également rassemblées dans l'après-midi à la mosquée de Perpignan, en la mémoire des « anges perdus », selon le président du lieu de culte, Salim Bencheikh.