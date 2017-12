Un traversier chavire avec 251 personnes à bord

AFP 21-12-2017 | 05h28

MANILLE | Un traversier transportant 251 personnes a chaviré par gros temps jeudi au large des Philippines, les médias évoquant un nombre indéterminé de victimes, ont annoncé les garde-côtes de l'archipel.

L'accident s'est produit vers midi au large de Real, alors que le traversier avait quitté ce port à 70 km à l'est de Manille et faisait route vers l'île de Polillo, a précisé lors d'une conférence de presse Armand Balilo, porte-parole des garde-côtes.

D'après la radio DZMM, qui était présente sur les lieux du drame, les secouristes ont récupéré les corps de quatre personnes dans l'eau de même que plusieurs survivants.

Mais les garde-côtes n'étaient pas en mesure dans l'immédiat de confirmer ce bilan.

«Le vent s'est soudainement levé et le bateau a dû s'arrêter lorsque la proue a commencé à prendre l'eau, a raconté à DZMM Donel Mendiola, étudiant et l'un des passagers survivants. «Certains d'entre nous ont nagé, mais j'ai vu des personnes âgées qui étaient selon les apparences déjà mortes.»

«Nous avons entendu dire qu'il y avait des victimes, mais nous sommes toujours en train de le vérifier», a dit M. Balilo, précisant que des hélicoptères et des navires des sauveteurs en mer se rendaient sur les lieux de l'accident.

«Nous pensons que la météo est un des grands facteurs»de cet accident, a-t-il poursuivi.

Il a indiqué que le traversier avait quitté Real alors que le sud de l'archipel se prépare à l'arrivée de la tempête tropicale Tembin, qui devrait toucher terre vendredi matin.

Tempête attendue

Mais le ferry avait été autorisé à prendre la mer, aucun bulletin météorologique spécial n'ayant été émis pour la zone de Real et Polillo, à l'est de l'île principale de Luçon.

M. Balilo a indiqué que le traversier avait une capacité de 286 personnes.

Le gouvernement philippin a conseillé à des millions de Philippins de partir plus tôt que prévu s'ils comptent passer les fêtes de Noël dans leur province natale, en raison du mauvais temps attendu dans les prochains jours à cause de la tempête tropicale.

Mal entretenus et peu contrôlés, les ferries sont l'un des principaux moyens de transport dans l'archipel philippin, qui compte plus de 7100 îles. Ils sont empruntés par des millions de personnes trop pauvres pour prendre l'avion.

Les accidents maritimes sont fréquents aux Philippines et sont le plus souvent dus à des normes de sécurité peu strictes, des contrôles laxistes et des navires surchargés.

Il y a 30 ans jour pour jour, le 21 décembre 1987, le traversier Dona Paz entrait en collision aux Philippines avec un pétrolier, faisant plus de 4300 morts. Cette tragédie est à ce jour le pire accident maritime de l'histoire en temps de paix.

Plus récemment, en 2015, le «Kim Nirvana» avait chaviré peu après son départ, faisant 61 morts dans le centre des Philippines. Le naufrage du ferry, qui transportait également plusieurs tonnes de ciment, riz ou engrais, était vraisemblablement dû à un excès de charge.

En 2013, le «St Thomas Aquinas», qui transportait 830 passagers et membres d'équipage, coulait dans le port de Cebu, également dans le centre des Philippines, après une collision avec un cargo. L'accident a fait 71 morts et 49 disparus.