Une Québécoise perd la vie dans l'accident d'autobus au Mexique

Agence QMI 20-12-2017 | 16h38

Une femme de Gatineau fait partie des 12 personnes qui ont perdu la vie dans un grave accident d'autobus survenu mardi, au Mexique.

Le réseau Global a confirmé mercredi que Stephanie Horwood, âgée de 42 ans, a péri dans l'accident. Elle était accompagnée de son conjoint, Frédéric Reinthaler, et de ses deux filles âgées de 9 et 11 ans.

Plus tôt dans la journée, Affaires mondiales Canada avait confirmé que trois autres Canadiens avaient également été blessés.

«Nos pensées et nos condoléances accompagnent la famille et les amis du Canadien qui est mort dans un accident d'autobus au Mexique et nous souhaitons un prompt rétablissement aux trois Canadiens blessés. Les services consulaires sont fournis à la famille », a déclaré Philip Hannan, porte-parole d'Affaires mondiales Canada.

L'autobus transportait 31 passagers, dont 12 sont morts, tandis que 18 personnes ont été blessées, ont indiqué les autorités de l'État de Quintana Roo, situé sur la côte des Caraïbes.

Le véhicule s'est renversé sur une route étroite menant à des ruines mayas.

La compagnie de tourisme Royal Caribbean a indiqué que les personnes impliquées dans cet accident provenaient de deux de ses bateaux en escale dans la péninsule du Yucatan, le Celebrity Equinox et le Serenade of Seas.