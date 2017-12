Réforme fiscale: «Nous rendons à l'Amérique sa grandeur», se félicite Trump

AFP 20-12-2017 | 16h35

«Nous rendons à l'Amérique sa grandeur», s'est félicité le président américain Donald Trump mercredi depuis la Maison Blanche après l'adoption par le Congrès de sa réforme fiscale, conjuguant au présent son célèbre slogan de campagne.

En compagnie notamment des leaders républicains du Congrès, Paul Ryan et Mitch McConnell, Donald Trump a salué l'adoption par le pouvoir législatif de sa réforme des impôts, un texte qu'il doit encore ratifier.

«On a battu tous les records», a martelé le président, enthousiaste, en présentant depuis la pelouse sud de la Maison Blanche ce qu'il a qualifié de «plus grande baisse d'impôts de l'histoire du pays».

Le milliardaire a tour a tour salué plusieurs grands noms de la majorité républicaine, dont Steve Scalise, représentant de Louisiane grièvement blessé en juin lorsqu'un forcené avait ouvert le feu sur l'équipe de baseball républicaine du Congrès.

«Steve Scalise. Il est plus courageux que nous tous, il est plus courageux. Je ne sais pas. Il a eu une année plus difficile que la plupart d'entre nous. C'est une sacrée manière de perdre du poids, Steve. Pas une bonne manière. On t'aime, Steve.»

Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, a pour sa part salué «le magnifique leadership présidentiel» de Donald Trump.