Capture au Paraguay du trafiquant le plus recherché du Brésil

AFP 13-12-2017 | 14h08

Le trafiquant le plus recherché du Brésil, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, pourvoyeur en armes et en drogue de la plus grande faction criminelle de Rio de Janeiro, a été arrêté mercredi au Paraguay, a annoncé une source officielle brésilienne.

Cette capture porte «un grand coup au crime organisé à Rio de Janeiro», a indiqué le Secrétariat à la sécurité de l'État de Rio. Menée par le Paraguay, le Brésil et les États-Unis elle représente un nouveau succès pour la police brésilienne contre les bandes criminelles.

Le trafiquant a été capturé dans la ville d'Encarnación, à 350 km au sud-est de la capitale Asunción, près de la frontière avec l'Argentine et non loin du Brésil, a précisé le Secrétariat.

Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias «Marcelo Piloto», «qui a un passé très chargé, d'homicides, trafics (...) et vols, se cachait depuis des années au Paraguay, d'où il envoyait des armes, de la drogue et des munitions dans les favelas contrôlées par la plus grande faction criminelle de Rio», le Comando Vermelho (commando rouge en portugais), a précisé le Secrétariat.

Originaire de Rio, il avait été arrêté en 1998 puis avait bénéficié à partir de 2007 d'un régime de semi-liberté dont il avait profité pour s'échapper.

Selon la police, cet homme toujours armé et entouré de gardes du corps promeuvait le baile funk, un genre musical typique des favelas, dans ces mêmes zones urbaines défavorisées où prospérait le trafic de drogue et il circulait dans des voitures volées.

À Asuncion, le porte-parole du Secrétarait national antidrogue (Senad) a précisé à l'AFP que le trafiquant de 42 ans n'avait «pas d'affaire (judiciaire) en cours au Paraguay» et que «le plus probable est qu'il sera(it) expulsé et livré à la police fédérale brésilienne».

Un avion de la Senad est allé à Encarnacion pour ramener le Brésilien dans la capitale paraguayenne.

Trois identités différentes

Sa capture a été réalisée par des agents du Paraguay, du Brésil et des États-Unis. Entre 30 et 40 agents de la police antidrogue du Paraguay et d'hommes de son équivalent américain, la DEA, ainsi que de la police fédérale brésilienne ont fait irruption en matinée au domicile du suspect.

Celui-ci «était en possession de faux papiers pour trois identités différentes», mais aucune drogue n'a été trouvée dans la résidence où il se cachait depuis six mois, équipée d'un système de surveillance par caméras, a déclaré le directeur de la Senad, Hugo Vera.

Rio de Janeiro connaît une escalade de la violence, notamment dans les favelas, qui a motivé l'envoi de quelque 8500 militaires en juillet dernier pour prêter main forte à une police armée totalement débordée.

La semaine dernière, les forces de sécurité avaient enregistré une victoire importante en capturant, lors d'une intervention mettant en présence 3000 hommes, Rogério Avelino da Silva, ou «Rogério 157», considéré comme l'un des trafiquants et chef de faction les plus recherchés du Brésil.

Ce mercredi encore, quelque 800 militaires sont intervenus dans l'ensemble de favelas de Maré, à Rio.

Plus de 1,5 million de Cariocas -- soit un quart de la population de Rio -- s'entassent dans les favelas dont des factions criminelles se disputent violemment le contrôle.