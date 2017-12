Une île nouvelle du Pacifique pourrait renseigner sur Mars

AFP 13-12-2017 | 09h32

WELLINGTON | La plus jeune île au monde, apparue dans l'archipel des Tonga à la faveur d'une éruption volcanique il y a trois ans, pourrait offrir des pistes pour comprendre le développement potentiel de la vie sur Mars, a annoncé mercredi la Nasa.

L'île de Hunga Tonga Hunga Ha'apai a émergé lors d'une éruption fin 2014-début 2015 à environ 65 kilomètres au nord-ouest de Nuku'alofa, la capitale des Tonga.

Les scientifiques avaient initialement anticipé que cette île, produit de l'expulsion d'énormes volumes de roches et de cendres, disparaîtrait en quelques mois.

Mais l'île qui mesurait initialement un kilomètre de large sur deux de long, et culminait à 120 mètres, a beaucoup mieux résisté que prévu, peut-être grâce à la consolidation des débris volcaniques en une roche appelée tuf volcanique.

Et une nouvelle étude de la Nasa, qui a observé en continu par satellite l'évolution physique de l'île depuis sa naissance, lui prête désormais une espérance de vie entre six et 30 ans.

Pour Jim Garvin, chercheur à la Nasa, il y a là une opportunité très rare d'étudier le cycle de la vie sur les nouvelles îles. Il a relevé que la planète Mars possédait de nombreuses anciennes îles volcaniques similaires qui étaient vraisemblablement entourées d'eau au moment de leur apparition.

Le scientifique explique que ces anciennes îles volcaniques sont des lieux particulièrement intéressants quand il s'agit de rechercher des traces de vie passées car elles ont pu être un terreau fertile en ce qu'elles cumulaient chaleur et humidité.

Observer comment la vie colonise Hunga Tonga Hunga Ha'apai peut par conséquent aider les scientifiques à comprendre où chercher sur Mars des traces de vie, insiste M. Garvin.

« Ce genre d'île pourrait avoir existé sur Mars il y a deux où trois milliards d'années, des lacs et des petites mers comblant les dépressions, des plans d'eau persistants », a-t-il détaillé.

Les îles Tonga, un royaume de quelque 170 îles qui compte environ 120 000 habitants, sont situées sur la « ceinture de feu » du Pacifique », où les plaques continentales se rencontrent, causant une activité sismique et volcanique intense.