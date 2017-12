«Féminisme», mot de l'année 2017 aux États-Unis

AFP 12-12-2017 | 18h38

Washington | Le mot de l'année 2017 aux États-Unis est «féminisme», porté notamment par les attaques verbales de Donald Trump contre des femmes, et l'avalanche d'accusations d'agressions sexuelles dans le sillage de l'affaire Weinstein, a annoncé mardi le groupe Merriam-Webster.

Le mot a été l'un des plus consultés tout au long de l'année, selon un communiqué du plus important dictionnaire américain qui publie son palmarès annuel.

La situation des femmes a été l'un des grands sujets de discussion en 2017 aux États-Unis. Fin janvier, plusieurs centaines de milliers de personnes avaient défilé dans le pays après l'investiture de Donald Trump. Nombre d'entre elles portaient des bonnets roses à oreilles de chat («pussy hats»), devenus le symbole de l'opposition au nouveau président.

Le terme «pussy», qui désigne en anglais l'animal domestique ou le sexe féminin, avait été avait utilisé par M. Trump dans une vidéo datant de 2005 qui avait fait scandale pendant la campagne, où il se vantait de pouvoir «attraper» les femmes «par la chatte».

Le mot «féminisme » est resté dans l'actualité grâce à Hollywood, avec la sortie au printemps du film « Wonder Woman » où la superhéroïne était interprétée par Gal Gadot, et le succès de la série La Servante écarlate (The Handmaid's Tale) qui dépeint une société américaine basculant dans une dictature ultraconservatrice, menée par une caste qui use de l'esclavage sexuel pour se perpétuer.

Et il s'est définitivement imposé avec les accusations d'agressions sexuelles contre le célèbre producteur Harvey Weinstein et les nombreuses autres allégations qui ont suivi dans le monde du spectacle, de la politique et des médias.

L'annonce intervient à point nommé. Roy Moore, un ultra conservateur connu pour son activisme religieux est candidat mardi soir à une élection sénatoriale en Alabama alors qu'il est accusé d'attouchements sur des mineures à la fin des années 1970. Le candidat républicain est soutenu par Donald Trump, qui s'en est pris mardi matin à une sénatrice démocrate, affirmant dans une formulation ambiguë qu'elle était «prête à tout» pour de l'argent.

Le mot féminisme est entré dans le dictionnaire Webster en 1841 sous la définition «qualités des femmes». Aujourd'hui, il signifie «la théorie de l'égalité des sexes en matière politique, économique et sociale» et «l'activité organisée au nom du droit des femmes et de leurs intérêts».