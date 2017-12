Climat : ExxonMobil concède une victoire aux défenseurs de l'environnement

AFP 12-12-2017 | 10h50

NEW YORK | ExxonMobil va commencer à évaluer l'impact financier des politiques environnementales sur son activité, une victoire pour les défenseurs de l'environnement engagés dans un bras de fer depuis plusieurs mois avec le géant pétrolier.

Après avoir consulté différentes parties, « le conseil d'administration a décidé d'améliorer la qualité des informations publiées (en lien avec le climat) et va les rendre publiques dans un avenir proche », écrit ExxonMobil dans un document adressé dans la nuit de lundi à mardi au gendarme de la Bourse américain, la SEC.

« Ces améliorations vont inclure les problèmes liés à la demande d'énergie (fossile), les conséquences de scénarios (d'une hausse de la température) de 2° celsius et d'un avenir avec une faible empreinte carbone », souligne le groupe texan sans donner davantage de détails.

Ce revirement d'ExxonMobil est une victoire importante pour de nombreux militants écologistes et des actionnaires d'ExxonMobil qui avaient voté à une large majorité en mai en faveur d'une proposition visant à contraindre le géant pétrolier à évaluer l'impact financier des politiques publiques s'appliquant au climat sur son activité, après l'accord de Paris.

À l'époque, le PDG Darren Woods, opposé à cette résolution, avait indiqué que le groupe allait « examiner » attentivement le résultat.

Des ONG environnementalistes et des fonds de pension actionnaires d'ExxonMobil demandent au groupe une plus grande transparence financière en la matière ainsi qu'à son compatriote et rival Chevron. Ils appellent notamment à une réduction des investissements dans l'exploration de nouveaux puits pétroliers en affirmant que les nouvelles politiques environnementales vont rendre cette activité, première contributrice aux bénéfices, moins lucrative pour les groupes pétroliers.

Elles contestent les données sur le changement climatique communiquées par ExxonMobil, qui de longue date a financé des recherches sur le sujet et se trouve être la cible de plusieurs procédures judiciaires aux États-Unis.

Des enquêtes ont notamment été diligentées par les procureurs des États de New York et du Massachusetts. La SEC cherche aussi à savoir si le pétrolier a de bonne foi informé ses actionnaires des risques pour son activité - les énergies fossiles étant responsables de 75% des émissions de gaz à effet de serre - et s'il a correctement ajusté la valorisation de ses actifs.