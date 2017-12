Un pyromane recherché dans Hochelaga-Maisonneuve

Agence QMI 12-12-2017 | 03h28

MONTRÉAL - Des poubelles enflammées sur la rue Sicard et plusieurs foyers d'incendie découverts dans un appartement de la même rue du secteur Hochelaga-Maisonneuve, en début de soirée lundi et en début de nuit mardi, ont tenu les policiers et pompiers de Montréal en haleine.

C'est vers 23 h 55 que les premiers appels sont entrés au 911 pour des feux de poubelles, incendies que les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été en mesure de maîtriser, a indiqué Andrée-Anne Picard porte-parole du SPVM.

Des témoins ont raconté avoir vu un suspect qui a mis le feu à plusieurs poubelles avant de prendre la fuite, mais n'ont pas été en mesure de le décrire aux patrouilleurs.

Un périmètre de sécurité a été érigé entre les rues De Rouen et Ontario et des objets incendiaires ont été saisis par les policiers à des fins d'expertise.

Vers 00 h 55, alors que les policiers et pompiers étaient sur place, un incendie s'est déclenché dans un appartement de la rue Sicard.

Une fois dans le logement, les limiers et les sapeurs ont localisé plusieurs foyers d'incendie laissant croire à un geste criminel.

«On a des raisons de croire que la série de feux de poubelles et que l'incendie de l'appartement seraient reliés», a mentionné l'agente Picard.

Le locataire du logement n'était pas sur place et il n'y a eu aucun blessé, mais par mesure préventive les appartements voisins ont été évacués. Les 5-6 personnes évacuées ont pu regagner leur logis avant 3 h du matin.