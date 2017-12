Les États-Unis isolés au Conseil de sécurité

AFP 08-12-2017 | 13h57

L'ONU s'est déclarée vendredi «particulièrement inquiète des risques d'une escalade violente» après la décision de Donald Trump de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël, lors d'une réunion du Conseil de sécurité au cours de laquelle Washington a réaffirmé son engagement pour la paix.

Cette réunion, demandée par huit pays sur les quinze du Conseil de sécurité, a montré l'isolement des États-Unis face à ses quatorze partenaires qui ont tous critiqué, avec plus ou moins de force, la décision américaine.

Le Conseil de sécurité n'a cependant guère de moyens de contrecarrer l'annonce d'un transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Les États-Unis, membre permanent, sont dotés d'un droit de veto sur toute résolution ou déclaration du Conseil de sécurité requérant un consensus.

«Du 6 au 8 décembre» sont annoncés «trois jours de rage», a déploré lors d'une liaison vidéo depuis Jérusalem Nikolay Mladenov, coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Proche-Orient, mettant en garde contre le risque de voir se développer «un radicalisme religieux».

Seule une «négociation entre les deux parties» peut décider de l'avenir de Jérusalem, a insisté le responsable de l'ONU, en appelant les dirigeants du monde entier «à montrer de la sagesse» pour ramener le calme dans la région.

Les États-Unis «restent engagés dans le processus de paix» au Proche-Orient, a affirmé l'ambassadrice américaine Nikki Haley, rejetant «les sermons et les leçons» et revendiquant les États-Unis comme seuls médiateurs possibles pour résoudre le conflit.

«Je comprends que le changement soit difficile» pour les autres membres de la communauté internationale. Mais «nos actions visent à faire progresser la cause de la paix». «Nous voulons un accord négocié» et les États-Unis n'ont «pas pris position sur les limites ou les frontières» et le «statu quo est maintenu sur les lieux saints», a-t-elle fait valoir.

John Lennon

La réunion en urgence du Conseil de sécurité avait été demandée par la Suède, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Bolivie, l'Uruguay, l'Egypte et le Sénégal.

Plusieurs de ces États, notamment la Suède, la Bolivie, l'Egypte, considèrent que la décision américaine viole des résolutions de l'ONU. Il s'agit d'une «violation de la légitimité internationale», a souligné l'ambassadeur égyptien Amr Aboulatta, évoquant une «ville sous occupation».

Son homologue suédois Olof Skoog a rappelé la résolution 2334, adoptée le 23 décembre 2016, qui souligne que le Conseil de sécurité «ne reconnaîtra aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie de négociations». Cette résolution avait été approuvée par quatorze pays, les États-Unis dirigés alors par le démocrate Barack Obama ayant choisi l'abstention, rendant possible son adoption.

«Le moment est venu d'avancer vers un accord de paix détaillé», a aussi réclamé le diplomate suédois.

L'ambassadeur britannique Matthew Rycroft, comme son homologue russe Vassily Nebenzia, ont appelé «les parties à la retenue».

Le Français François Delattre a souligné que «sans accord sur Jérusalem, il n'y aura pas d'accord de paix». «L'importance historique et religieuse de Jérusalem en fait l'une des clés de la résolution du conflit israélo-palestinien, mais également de la stabilité régionale et internationale», a-t-il dit. «Il n'y a pas d'alternative à la solution de deux États», a abondé M. Nebenzia.

L'ambassadeur italien Sebastiano Cardi a souligné que l'Italie maintiendrait son ambassade à Tel Aviv. Son homologue uruguayen Elbio Rosselli a évoqué le «rêve» de John Lennon d'un «monde en paix», en espérant qu'il puisse s'appliquer au Proche-Orient.

La décision de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine, qui ne se concrétisera pas avant plusieurs années, a provoqué la fureur du monde arabe et suscité une réprobation générale des partenaires de Washington.

Lors de la réunion du Conseil de sécurité, Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien au statut d'observateur à l'ONU, a dénoncé «une décision irresponsable».