Attaqué par des milliers d'abeilles il rend l'âme à l'hôpital

TVA Nouvelles 05-12-2017 | 14h55

Des vidéos montrant une scène troublante, qui s'est déroulée à Douala, au Cameroun à la fin du mois de novembre circulent abondamment sur Facebook.

Un essaim d'abeilles a attaqué plusieurs personnes près d'une banque, faisant un mort, rapporte le site Mashable France.

La conjointe de l'homme mort piqué par les abeilles a livré sa version des faits.

Elle raconte qu'elle et son conjoint accompagnaient sa mère à la banque. Il était à l'extérieur et l'attendait. Un camion serait alors arrivé et aurait déversé de la terre non loin. C'est à cet instant qu'un important essaim d'abeilles est arrivé, causant la fuite des passants.

Selon une première hypothèse, les vibrations ont fait paniquer les abeilles, qui ont attaqué sans ménagement.

«Depuis l'intérieur de la banque, j'ai vu les abeilles s'acharner sur mon petit ami. Il s'est dirigé vers la voiture, puis vers la banque. Il se débattait et se frappait pour les faire partir, puis il s'est assis. Je pense qu'il était déjà fatigué, ça a été très vite. J'ai alors appelé les pompiers», a raconté sa copine en entrevue.

L'homme a été transporté à l'hôpital où il a été traité aux soins intensifs, mais est mort le lendemain.

Il a subi un choc anaphylactique, selon les médecins, suivi d'une défaillance des organes.

Selon de nombreux témoins, les pompiers sont arrivés sur les lieux près de 45 minutes après le premier appel aux services d'urgence.