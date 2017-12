Saisie de 6 tonnes de cocaïne en Espagne

AFP 05-12-2017 | 09h44

MADRID | Les autorités espagnoles ont annoncé mardi la saisie dans un port de près de 6 tonnes de cocaïne, d'une valeur estimée à 210 millions d'euros (249 millions $), une des plus importantes découvertes de cette drogue en Europe, selon le ministère de l'Intérieur.

Les gardes civils et douaniers ont trouvé 5,88 tonnes de cocaïne « de grande pureté » le 28 novembre, dissimulées dans un conteneur qui ne devait transporter que des bananes, arrivé au port d'Algesiras en Andalousie, en provenance de Medellin en Colombie, selon le communiqué de l'Intérieur.

La police a arrêté un Espagnol qui dirigeait le secteur des importations de la société de distribution de fruits et légumes basée à Barcelone, ayant utilisé ce conteneur.

Deux présumés complices, un ressortissant du Honduras et un Portugais - également domiciliés Barcelone - ont aussi été interpellés.

« C'est la plus importante quantité saisie dans un conteneur en Espagne », a écrit le ministère espagnol de l'Intérieur, et « une des plus importantes en Europe ».

La destination finale du conteneur de bananes était la municipalité catalane d'El Prat de Llobregat, qui abrite l'aéroport de Barcelone.

Le port d'Algesiras est le cinquième port d'Europe, en termes de quantités de marchandises manipulées.

Un minutieux travail d'enquête avait eu lieu au préalable pour détecter ce trafic au port d'Algesiras où passent en une année quelque 5 millions de conteneurs, a souligné le ministère.

L'Espagne est le principal point d'entrée de la drogue en Europe, du fait de sa proximité avec l'Afrique du Nord, région productrice de cannabis, et de ses liens avec l'Amérique du Sud d'où provient la cocaïne.

En octobre de cette année, la police espagnole avait annoncé la saisie de 3,8 tonnes dissimulées dans les cuisines d'un bateau arraisonné au milieu de Atlantique, alors qu'il reliait la Colombie à l'Espagne.

Des opérations avaient également visé une organisation de narcotrafiquants basée en Colombie, en mai et juin : 2,4 tonnes ont été saisies puis 1,2 tonne, à bord de navires battant pavillon vénézuélien.