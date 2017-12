Nouvelles « frappes israéliennes » près de Damas

AFP 04-12-2017 | 17h28

BEYROUTH | Des avions israéliens ont de nouveau visé lundi des cibles près de Damas, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme, deux jours après des attaques de l'armée israélienne à proximité de la capitale syrienne.

« Les avions israéliens ont visé la région de Jamaraya située près de Damas et qui comprend un centre de recherche scientifique et des dépôts d'armes du régime et de ses alliés », a affirmé à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). La cible exacte n'a pas été identifiée dans l'immédiat.