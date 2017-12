Un forgeron en herbe met le feu: 28 sinistrés

Agence QMI 03-12-2017 | 19h00

COHOES, New York | Un forgeron en herbe qui s'adonnait à sa nouvelle passion près de chez lui a causé un incendie monstre qui a complètement rasé trois immeubles résidentiels, en plus d'endommager 28 bâtiments à Cohoes, dans l'État de New York.

Selon ce qu'a rapporté le «New York Times» samedi, John Gomes, un amateur de la série «Forged in Fire» de la chaîne Historia âgé de 51 ans, a eu l'idée de tenter de forger une pièce de métal, à l'instar des participants de l'émission qui fabriquent des armes médiévales.

Pour ce faire, l'homme a allumé un imposant brasier dans un baril à proximité de son complexe résidentiel. «Il essayait de plier du métal pour se fabriquer un marteau ou quelque chose comme ça», a précisé le maire de Cohoes, Shawn Morse.

Toutefois, le vent, qui soufflait à environ 50 km/h, a permis la propagation du feu de baril au bâtiment où habitait M. Gomes, qui a d'ailleurs perdu son chez-soi. Les flammes se sont ensuite propagées de logement en logement, puis de bâtiment en bâtiment.

Au total, 28 personnes ont dû être relogées à la suite de l'incendie.

Le forgeron amateur a été accusé d'incendie criminel et de négligence criminelle. «C'est un plombier très travaillant. Tout ceci n'est qu'un terrible et malchanceux accident, mais ce n'est pas un crime», a toutefois fait valoir son avocat, Christopher Ritchey.

Selon le maire Morse, la valeur des dommages demeure à déterminer avec exactitude, mais devrait représenter quelques millions de dollars.