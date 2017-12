Corée du Nord: le spectre d'une guerre s'approche

AFP 03-12-2017 | 14h47

Le spectre d'une guerre préventive contre la Corée du Nord se rapproche à chaque fois que Pyongyang procède à un tir de missile ou teste une bombe nucléaire, a estimé dimanche un influent sénateur américain, Lindsey Graham.

«S'il y a un test nucléaire souterrain, il faudra se préparer à une réponse très sérieuse de la part des États-Unis», a mis en garde M. Graham sur la chaîne CBS.

Les propos du sénateur font écho à ceux tenus la veille par le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, le général HR McMaster, qui a déclaré lors d'un colloque sur la défense que la probabilité d'une guerre avec la Corée du Nord «augmentait chaque jour».

«Nous sommes dans une course pour trouver une solution à ce problème», a dit le général McMaster.

La Corée du Nord a tiré la semaine dernière un missile balistique intercontinental à une altitude et à une distance jamais atteintes par un engin nord-coréen. La sophistication du nouveau type de missile a étonné les experts, même si selon des sources de CNN la tête se serait désintégrée en rentrant dans l'atmosphère. Pour le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, tout le territoire des États-Unis est désormais à la portée de Pyongyang.

Les États-Unis et le Japon ont tenté immédiatement de durcir encore le régime de sanctions de l'ONU contre Pyongyang, mais Moscou et Pékin ont fait la sourde oreille.

Lindsey Graham, un faucon en matière de politique étrangère, a indiqué avoir discuté en détail du sujet avec l'administration Trump, qui selon lui a pour stratégie «d'empêcher la Corée du Nord d'acquérir la capacité de frapper les États-Unis avec un missile à tête nucléaire. Pas seulement de la maîtriser».

«Empêcher cela veut dire une guerre préventive en dernier ressort. Cette prévention devient plus probable au fur et à mesure que leur technologie s'améliore. Chaque test de missile, chaque test souterrain d'une arme nucléaire veut dire que la mariage (d'un missile et d'une tête nucléaire, ndlr) est plus probable», a ajouté le sénateur.

La Corée du Nord est déjà une puissance nucléaire depuis octobre 2006. Elle a procédé à cinq autres tirs depuis, dont le dernier, en septembre 2017, était le plus puissant. Les experts restent partagés sur le fait de savoir si les Nord-Coréens ont miniaturisé l'arme atomique suffisamment pour la mettre sur un missile, comme l'affirme Pyongyang.