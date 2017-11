La chaîne russe RT ne pourra pas couvrir le Congrès à Washington

AFP 29-11-2017 | 17h34

La chaîne de télévision russe RT, contrôlée par Moscou et forcée de s'enregistrer aux États-Unis comme un «agent de l'étranger», s'est vue refuser mercredi son accréditation pour couvrir l'actualité parlementaire au Congrès de Washington.

La commission des journalistes qui décide de l'attribution des accréditations pour le Congrès a fait savoir à RT que le «pass» lui a été retiré à l'issue d'un vote unanime.

«La mesure a été prise en réponse à l'enregistrement de la société d'exploitation de RT, T&R Productions LLC, comme un agent de l'étranger», a expliqué dans une lettre à la chaîne russe Craig Caplan, président de la commission (Executive committee of the congressional radio & television correspondents' galleries).

Selon les règles de la commission, les accréditations «ne devraient pas être délivrées à un demandeur employé +par un quelconque gouvernement étranger ou un représentant de celui-ci+», a-t-il précisé.

Le ministère américain de la Justice avait demandé à RT en septembre de s'inscrire comme «agent de l'étranger» après que le renseignement américain eut estimé que la chaîne était «le principal média de propagande internationale du Kremlin». Les agences de renseignement reprochaient notamment à RT d'avoir pris part à la campagne de désinformation présumée orchestrée par Moscou pendant la présidentielle américaine de 2016, en faveur de Donald Trump.

RT s'est exécuté le 13 novembre et le président russe Vladimir Poutine a, en représailles, promulgué samedi dernier une loi permettant de classer en Russie également des médias comme «agents de l'étranger», avec dans le viseur les radios Voice of America et Radio Free Europe/Radio Liberty. Toutes deux sont financées par... le Congrès américain.