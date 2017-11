L'Église d'Espagne réprouve la déclaration

AFP 27-11-2017 | 12h40

L'Église d'Espagne a jugé lundi que la déclaration d'indépendance du 27 octobre en Catalogne avait été «un fait grave et perturbant», et a appelé ses évêques et prêtres - notamment catalans - à renoncer au militantisme politique.

Un porte-parole de la Conférence épiscopale espagnole (CEE) a rapporté devant la presse le message délivré par son président, le cardinal Ricardo Blázquez Pérez, lors de l'assemblée plénière des cardinaux et des évêques qui s'était tenue la semaine précédente.

«Au sujet de la situation en Catalogne, le cardinal président (de la CEE) a affirmé - je le cite - que la déclaration de rupture est un fait grave et perturbant pour notre vie commune, allant au-delà des divergences entre formations politiques», a rapporté son porte-parole, José Maria Gil Tamayo.

«Nous soutenons le rétablissement de l'ordre constitutionnel», a-t-il ajouté, un mois après la mise sous tutelle de la Catalogne par le gouvernement espagnol du conservateur Mariano Rajoy.

La proclamation de la «République catalane» - votée le 27 octobre par seulement 70 des 135 députés catalans - s'était révélée inopérante. Madrid avait aussitôt suspendu de facto l'autonomie de la région et destitué le gouvernement catalan séparatiste, dont le président Carles Puigdemont s'est réfugié à Bruxelles.

Le porte-parole de la CEE a insisté sur l'idée qu'évêques et prêtres devaient favoriser «la coexistence pacifique» en «renonçant aux actions politiques concrètes qui pourraient amoindrir leur mission qui consiste à être des pasteurs pour tous».

L'Église appelle désormais à «un effort de tous pour favoriser la cohésion sociale, dans la vie publique, familiale et écclésiale» en vue des élections régionales du 21 décembre en Catalogne. Elle insiste sur la nécessité d'une «réconciliation».

Ces dernières années en Catalogne, le père supérieur de l'abbaye de Montserrat, l'abbé Josep Maria Soler, s'était plusieurs fois prononcé pour le droit à l'autodétermination de la région. Le monastère bénédictin, qui se développa au Moyen Age au sommet d'une montagne près de Barcelone, reste le centre spirituel de la région et un bastion de l'identité catalane.

Plus de 400 prêtres et diacres catalans avaient signé un manifeste en faveur de la tenue du référendum sur l'indépendance interdit du 1er octobre, en appelant à «écouter les légitimes aspirations du peuple catalan». Le gouvernement de M. Rajoy s'en était plaint auprès du Vatican, selon la presse espagnole.