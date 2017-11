Volcan à Bali: alerte maximale décrétée

AFP 26-11-2017 | 19h39

KARANGASEM, Indonésie | L'alerte consécutive aux émissions de cendres et de fumées du volcan Agung à Bali a été portée à son niveau maximum, faisant craindre une éruption imminente, a annoncé lundi matin un haut responsable.

« Le niveau d'alerte pour le volcan a été porté au plus haut », a déclaré un haut responsable du centre national de volcanologie d'Indonésie, Gede Suandika, selon qui « des secousses permanentes sont ressenties » sur le mont Agung, qui s'est réveillé le mois dernier et crache vapeur et fumées jusqu'à plus de 4 000 mètres d'altitude.