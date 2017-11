Elle récolte plus de 350 000$ US pour un sans-abri qui l'avait aidée

Agence QMI 25-11-2017 | 10h07

PHILADELPHIE | Une femme de 27 ans a amassé plus de 350 000 $ US pour un sans-abri qui lui avait donné son dernier billet de 20 $ US.

Au mois d'octobre, Kate McClure tombe en panne d'essence sur une route près de Philadelphie, en Pennsylvanie. Sans argent sur elle, elle s'arrête à une station-service où elle fait la rencontre de Johnny Bobbit Jr, un vétéran sans-abri. L'homme de 34 ans lui offre son dernier billet de 20 $ US «pour s'assurer que je rentre en toute sécurité», raconte la jeune femme sur la plateforme GoFundme.

«Johnny ne m'a pas demandé un seul dollar. J'y suis retournée plusieurs fois au cours des semaines qui ont suivi pour lui rembourser l'argent, lui donner une veste, des gants, un chapeau et je lui donne quelques dollars chaque fois que je le vois. J'aimerais faire plus pour cet homme altruiste qui m'a aidée ce jour-là.»

Avec son compagnon Marc D'Amico, elle lance donc une collecte en ligne avec un objectif 10 000 $ US pour aider M. Bobbit Jr à payer quelques mois de loyer et un véhicule, le temps qu'il trouve un emploi.

La campagne est allée bien au-delà des espérances du couple puisque plus de 350 000 $ US ont déjà été donnés par plus de 12 000 personnes.

«Tout a changé pour lui au cours des 48 dernières heures», a dit M. D'Amico.

Depuis mercredi, Johnny Bobbit Jr dort dans une chambre d'hôtel et le couple lui a acheté un ordinateur. Il a promis de faire une vidéo pour expliquer ce qu'il souhaite faire de cet argent.

«Il aimerait aussi redonner à quelques organisations et personnes qui l'ont aidé à traverser les deux dernières années.»