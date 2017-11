Géorgie: quatre morts dont un policier dans une opération anti-terroriste

AFP 22-11-2017 | 12h56

Un policier et trois terroristes présumés ont été tués mercredi lors d'une opération menée contre des hommes armés retranchés dans un immeuble de la banlieue de Tbilissi, ont annoncé les autorités géorgiennes.

«Un policier a été tué et quatre autres ont été blessés» au cours de l'opération qui a duré plus de vingt heures et s'est terminée dans la soirée, a déclaré la porte-parole des services de sécurité géorgiens, Nino Giorguobiani.

La porte-parole avait indiqué plus tôt dans la journée que ces hommes «ne sont pas des ressortissants géorgiens et sont membres d'un groupe terroriste», sans donner aucune indication sur la nature, islamiste ou autre, de ce groupe.

Parmi les hommes visés par l'opération, «un a été arrêté et trois autres ont été tués», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Le groupe armé a «refusé de se rendre, a ouvert le feu avec des fusils automatiques et lancé des grenades sur les forces antiterroristes», a précisé la porte-parole.

L'assaut des forces anti-terroristes a donné lieu à des tirs nourris d'armes à feu et à plusieurs explosions dans une zone bouclée par les forces de l'ordre dans le quartier d'Isani, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

La télévision géorgienne a montré des images d'un appartement en feu dans un immeuble de plusieurs étages, de dizaines de soldats et d'un véhicule blindé.

La Géorgie n'a pas connu d'attaques terroristes majeures dans son histoire récente.

Selon les autorités géorgiennes, une cinquantaine de ressortissants du pays seraient engagés en Syrie et en Irak aux côtés du groupe État islamique. Il s'agirait notamment de membres de la minorité musulmane tchétchène.