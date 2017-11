Nouvelles sanctions contre des entreprises

AFP 21-11-2017 | 15h07

Les États-Unis ont imposé mardi de nouvelles sanctions ciblées contre treize entreprises et entités, nord-coréennes mais aussi chinoises, notamment dans le transport maritime et le commerce, pour renforcer la pression contre les ambitions nucléaires de la Corée du Nord.

Le président Donald Trump avait désigné lundi la Corée du Nord comme «État soutenant le terrorisme» et avait promis de nouvelles mesures punitives imminentes pour isoler le régime de Kim Jong-Un et le pousser à négocier.

Les sanctions adoptées mardi visent notamment des entreprises «qui font du commerce avec la Corée du Nord pour des montants cumulés atteignant des centaines de millions de dollars», a annoncé le secrétaire au Trésor américain Steve Mnuchin dans un communiqué.

Sont ciblées quatre sociétés d'import-export chinoises ainsi que le propriétaire, également chinois, d'une d'entre elles. Il s'agit de Dandong Kehua Economy & Trade Co. Ltd, de Dandong Xianghe Trading Co. Ltd, et de Dandong Hongda Trade Co. Ltd, spécialisées dans l'import-export d'ordinateurs portables et de minerais, et de Sun Sidong et son entreprise, Dandong Dongyuan Industrial Co. Ltd, qui exporterait en Corée du Nord, entre autres, des véhicules à moteur ou des «articles associés aux réacteurs nucléaires», selon le Trésor.

Cette dernière entreprise a également été associée avec des sociétés liées à la fabrication d'armes de destruction massive en Corée du Nord, a-t-il affirmé.

Côté nord-coréen, les nouvelles sanctions visent des administrations, agences et entreprises impliquées dans le transport maritime. Vingt navires battant pavillon nord-coréen sont aussi épinglés, accusés notamment de participer aux stratégies du régime pour contourner les sanctions internationales imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Enfin, Korea South-South Cooperation Corporation, une entité qui «exporte» des travailleurs nord-coréens notamment en Chine, en Russie, au Cambodge et en Pologne, pour «générer des revenus» pour le régime, est également concernée par ce train de mesures qui vient s'ajouter aux sanctions de l'ONU et à de précédentes punitions unilatérales américaines.