Les forces américaines au Japon privées d'alcool après un accident mortel

AFP 19-11-2017 | 22h09

TOKYO | L'armée américaine a interdit lundi « jusqu'à nouvel ordre » la consommation d'alcool à ses troupes stationnées au Japon, en réaction à un accident de la route mortel dimanche dans l'archipel d'Okinawa (sud-ouest) causé par un militaire américain ivre.

« Jusqu'à nouvel ordre, la consommation d'alcool est interdite » pour tous les militaires américains dans le pays, aussi bien dans leurs bases que dans les lieux publics comme les bars, les clubs et les hôtels, selon un communiqué des forces américaines au Japon.

Dimanche après-midi, un Japonais de 61 ans est mort à Okinawa dans un accident de la route causé par un membre du corps des Marines qui conduisait un camion en état d'ivresse.

Un test d'alcoolémie avait révélé que son niveau d'alcool était trois fois supérieur à la limite autorisée pour prendre le volant, selon la police japonaise.

« Quand nos membres en service ne sont pas à la hauteur des attentes élevées que nous avons vis-à-vis d'eux, cela endommage les liens entre les bases et les communautés locales et rend notre mission plus difficile à accomplir », a estimé l'armée américaine dans son communiqué.

Quelque 47 000 soldats américains sont basés au Japon, dont plus de la moitié dans le petit archipel d'Okinawa, où leur présence est souvent mal vécue par les habitants.

Les faits divers impliquant des militaires américains à Okinawa, hautement médiatisés au Japon, jettent ainsi de l'huile sur le feu.

Actuellement, un ancien Marine américain à Okinawa est jugé sur place pour le viol et le meurtre d'une Japonaise de 20 ans l'an dernier. Le verdict de ce procès très médiatisé est attendu le 1er décembre.