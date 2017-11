Un marin britannique meurt lors d'une course autour du monde

AFP 19-11-2017 | 09h13

Un marin britannique est mort samedi lors de la «Clipper Round The World Race», une course autour du monde en équipage avec escales et réservée à des amateurs, ont annoncé les organisateurs.

«Nous sommes extrêmement tristes d'annoncer la mort de Simon Speirs, membre d'équipage à bord du CV30», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le marin de 60 ans, originaire de Bristol (sud-ouest de l'Angleterre), a été emporté par une vague alors qu'il se trouvait sur le pont avant du bateau qui naviguait dans l'océan Austral.

Bien que relié au bateau par une attache de sécurité, le marin, qui portait son gilet de sauvetage, a été projeté dans une mer agitée. L'équipage n'a pu le récupérer qu'après un peu plus d'une demi-heure et malgré des soins immédiatement prodigués, l'homme n'a pas pu être réanimé.

Le corps de Simon Speirs a été laissé à la mer dimanche, ont précisé les organisateurs.