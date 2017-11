Au moins 7 civils tués lors d'une opération policière

AFP 16-11-2017 | 18h41

PORT-AU-PRINCE | La police nationale d'Haïti (PNH) a reconnu jeudi la mort d'au moins sept civils lors d'une opération antigang menée lundi, en plus des deux policiers tués durant le coup de filet.

« Trente et une personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération et nous avons fait le constat de 7 civils tués », a affirmé à l'AFP Alain Auguste, directeur de la PNH dans l'ouest, département où se situe la capitale Port-au-Prince.

« Deux enquêtes internes, une menée par l'inspection générale et l'autre menée par la direction départementale, sont en cours pour déterminer les circonstances » des faits, a précisé le directeur.

En réponse à la colère grandissante des riverains suite à cette opération, un juge de paix a été dépêché sur les lieux jeudi et a, lui, fait officiellement le constat de neuf cadavres civils.

Aux premières heures de la journée lundi, plusieurs unités de police sont entrées dans les ruelles du quartier pauvre de Martissant, dans l'ouest de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince.

Depuis l'été, plusieurs gangs s'y affrontent pour le contrôle de la zone appelée « Grand Ravine ». La police avait planifié cette opération pour restaurer l'ordre et permettre aux habitants du quartier de mener leurs activités quotidiennes sans craintes.

En fin de journée jeudi, la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti (Minujusth) a officiellement condamné les violences.

« La Minujusth condamne les violences commises à Grand Ravine, appelle les autorités nationales à ouvrir une enquête judiciaire », a indiqué sur Twitter la mission onusienne, déployée en Haïti depuis un mois jour pour jour.

Uniquement composée de policiers et de civils, la Minujusth vise notamment à former et renforcer les effectifs de la police haïtienne, créée en 1994.

Cet appui à la PNH, en matériel et formation, avait déjà été l'un des principaux mandats de la Minustah (mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti), déployée dans le pays entre juin 2004 et octobre 2016.