Fuite de pétrole sur l'oléoduc Keystone aux USA

AFP 16-11-2017 | 18h34

L'opérateur canadien TransCanada a annoncé jeudi la fermeture provisoire de son oléoduc Keystone entre le Canada et les États-Unis en raison d'une fuite de pétrole détectée dans l'État américain du Dakota du Sud (centre-nord).

Environ 5 000 barils (794 936.19 litres) de pétrole se sont déversés à l'aube de l'oléoduc pour une raison encore inconnue, a indiqué dans un communiqué TransCanada.

Une enquête est en cours et TransCanada a mobilisé ses équipes d'urgence sur le site et contacté les régulateurs américains.

La fuite a forcé TransCanada à fermer sine die son oléoduc de 4 324 km de long entre la province canadienne de l'Alberta (ouest) et les terminaux de brut de Cushing, en Oklahoma, et de Patoka dans l'Illinois.

Au printemps, Donald Tump avait donné son feu vert à la construction de l'oléoduc controversé Keystone XL auquel son prédécesseur Barack Obama avait mis son veto.

Avec Keystone XL, l'objectif de TransCanada est de plus que doubler le débit par rapport à l'oléoduc existant, à 830 000 barils par jour, et aussi de relier plus directement les sites pétroliers de l'Alberta au Texas, dans le Sud américain.