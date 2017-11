Quatorze morts dans une collision entre minibus et camion en Russie

AFP 16-11-2017 | 14h44

Quatorze personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées dans une collision entre un minibus et un poids-lourd dans la république russe de Mari El, 600 kilomètres à l'est de Moscou, ont annoncé les autorités locales.

L'accident a eu lieu dans le village de Vizimyary, près du fleuve Volga, quand un minibus d'une capacité de 20 passagers a heurté un poids-lourd transportant des troncs d'arbres.

«Le nombre total de morts est de 14 personnes», a indiqué le ministère local des Situations d'urgence, cité par les agences de presse russes, précisant que cinq blessés étaient hospitalisés.

Il faisait nuit et de fortes chutes de neige avaient lieu au moment de l'accident, selon le ministère de l'Intérieur de la république de Mari El.

«Le conducteur a tenté une manoeuvre de dépassement. Il s'est déporté sur la file de gauche, n'a pas eu le temps de finir sa manoeuvre et a percuté le poids-lourd, qui transportait un peu moins de 40 troncs. Le choc a été violent», a indiqué le dirigeant de cette région russe, Alexandre Evstifeïev, à la chaîne Rossiya-24

Le conducteur du minibus fait partie des personnes décédées, de même qu'un enfant.

La Russie reste l'un des premiers pays au monde pour la mortalité sur les routes, notamment en raison de l'alcoolisme, du mauvais état des infrastructures routières et du non respect des règles de la circulation.

En 2016, plus de 20 000 personnes y sont mortes sur les routes.