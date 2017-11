L'ÉI a perdu 95% des régions conquises en 2014, selon la coalition antijihadistes

AFP 16-11-2017 | 10h54

Le groupe État islamique (ÉI) a perdu 95% des territoires qu'il avait conquis en 2014 en Syrie et en Irak, a indiqué la coalition antijihadistes conduite par les États-Unis à l'issue d'une réunion en Jordanie.

«L'ÉI a perdu 95% des territoires qu'il contrôlait en Irak et en Syrie depuis la constitution de cette coalition en 2014», a ainsi déclaré Brett McGurk, l'envoyé spécial américain auprès de la coalition internationale, dans un communiqué publié après une réunion mercredi soir en Jordanie.

«Plus de 7,5 millions de personnes ont désormais été libérées de (l'emprise) de l'ÉI, a souligné M. McGurk dans ce communiqué.

Il a en outre affirmé que l'afflux des combattants étrangers en Syrie s'était «presque arrêté», ajoutant que «de plus en plus de combattants étaient arrêtés aux frontières».

M. McGurk a fait état d'«une base de donnés d'Interpol portant sur 43 000 noms», permettant aux pays partenaires de repérer et «arrêter les combattants durant des contrôles routiers de routine ou alors qu'ils s'apprêteraient à franchir une frontière internationale».

Les finances de l'ÉI sont aujourd'hui au plus bas, a-t-il d'autre part relevé, et la pression ne fait qu'augmenter sur le groupe jihadiste: «Nous exerçons une pression simultanée sur l'EI sur le terrain et dans le cyberespace», où la lutte vise «la propagande terroriste».

Le responsable américain a souligné un «renforcement de la coopération et de la sécurité aux frontières, de la sécurité de l'aviation, des sanctions financières, et du partage de renseignements» notamment «pour empêcher l'ÉI de mener des attaques dans nos pays».

En 2014, à l'issue d'une percée fulgurante, les jihadistes s'étaient emparés de près de la moitié de la Syrie et près d'un tiers du territoire irakien, et avaient proclamé un «califat» à cheval entre ces deux pays.

Trois ans plus tard, l'ÉI a perdu quasiment tous les territoires dont il avait pris le contrôle.