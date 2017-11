Onze morts dans l'accident d'un avion en Tanzanie

AFP 15-11-2017 | 13h46

Onze personnes ont été tuées mercredi en Tanzanie dans l'accident d'un avion d'une compagnie spécialisée dans les safaris, a annoncé cette compagnie, Coastal Aviation.

«Nous sommes profondément attristés d'annoncer que onze personnes sont mortes dans un accident d'avion ce matin dans le nord de la Tanzanie», indique la compagnie sur son site internet.

Coastal Aviation, qui effectue des vols pour les safaris en Afrique de l'Est, a précisé que l'avion de type Cessna Caravan, transportait dix passagers et le pilote.

Il s'est écrasé à proximité du cratère du volcan Empakaai dans le nord de la Tanzanie à 08H00 GMT, mais n'a été retrouvé que plusieurs heures après, en raison de la difficulté d'accéder au site, très isolé.

L'identité des victimes ne sera rendue publique qu'une fois leurs familles informées, a précisé la compagnie.

«J'ai la plus grande confiance dans nos équipages et nos avions» a affirmé le directeur de Coastal, Julian Edmunds, qui s'est dit «effondré» par cet accident. Il a promis que son entreprise «fera tous ce qu'elle peut pour aider à l'enquête en cours» afin de déterminer les causes de l'accident.