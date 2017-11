Russie: quand l'armée utilise des images de jeux video comme preuves «irréfutables»

AFP 14-11-2017 | 14h39

L'armée russe a publié mardi des images présentées comme des preuves «irréfutables» que les États-Unis «couvrent» le groupe État islamique... rapidement dénoncées par des activistes et utilisateurs des réseaux sociaux comme contenant une capture d'écran d'un jeu vidéo.

Sur ses comptes officiels sur Twitter et Facebook et un communiqué reçu par l'AFP, le ministère de la Défense a publié des images aériennes en noir et blanc prises selon lui le 9 novembre à la frontière irako-syrienne.

Ces dernières fournissent «la confirmation irréfutable que les États-Unis, tout en simulant pour la communauté internationale une lutte implacable contre le terrorisme, assurent une couverture à des unités de l'État islamique», explique le ministère dans son communiqué.

Mais l'ONG Conflict Intelligence Team (CIT), suivi par de nombreux internautes, a rapidement rapproché l'une de ces images avec le jeu vidéo de guerre «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

Selon CIT, d'autres images proviennent de vidéos diffusées par le ministre irakien de l'Intérieur en 2016, montrant des bombardements de jihadistes par son aviation.

Les images en cause ont rapidement été supprimées par l'armée russe, qui a ensuite assuré à l'agence publique RIA-Novosti qu'il s'agissait d'une «erreur» de la part d'un employé civil.

L'armée américaine s'est amusée de l'incident, en démentant catégoriquement les accusations de Moscou.

«Les communiqués du ministère russe de la Défense sont à peu près aussi exacts que leurs frappes aériennes», a déclaré le porte-parole de la coalition internationale anti-jihadiste dirigée par les États-Unis, le colonel Ryan Dillon.

«Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils se sont lancés dans ce nouveau barrage de mensonges: ils subissent des reculs» en Syrie, a-t-il ajouté au cours d'une téléconférence au Pentagone, en allusion notamment aux quelque 60 victimes civiles du bombardement d'un marché dans la région d'Alep.

Evoquant l'image tirée du jeu vidéo, le colonel Dillon a estimé que l'incident était «conforme à ce que nous voyons sortir du ministère russe de la Défense: c'est sans fondement, inexact et complètement faux».

L'armée russe, qui intervient en Syrie en soutien au régime de Bachar al-Assad a plusieurs fois accusé Washington de faire le jeu de l'ÉI en Syrie, l'accusant en octobre de «faire semblant» de combattre les jihadistes afin de «compliquer» l'avancée des troupes gouvernementales.

En juin, plusieurs médias avaient affirmé que Vladimir Poutine avait montré à Oliver Stone, lors d'entretiens avec le réalisateur américain, une vidéo présentée comme l'aviation russe bombardant la Syrie alors qu'il s'agissait de frappes américaines en Afghanistan datant de 2013. Le Kremlin avait démenti.