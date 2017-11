Un enseignant suspendu après le retrait du hijab d'une jeune fille

TVA Nouvelles 13-11-2017 | 09h49

Un enseignant de la New Vision Academy Charter School de Nashville, au Tennessee, a été suspendu mercredi dernier après la mise en ligne d'une vidéo montrant une jeune fille se faire enlever son foulard sans son consentement.

Selon les informations de la chaîne WSMV, les images ont été mises en ligne sur le compte Snapchat d'un enseignant, avec le sous-titre «jolis cheveux».

Selon le directeur de l'école, rencontré par une journaliste, l'enseignant n'aurait pas voulu manquer de respect à l'élève.

Dans la vidéo, on peut voir l'élève cacher son visage alors que des personnes lui retirent son écharpe et jouent avec ses cheveux, contre son gré.

La jeune femme tente de réajuster son voile, et tente de se défendre.

Quelqu'un dit également : «ses cheveux sont trop beaux pour être cachés», selon les informations de WSMV.

L'école où se sont passés les évènements a publié un communiqué dans lequel elle dénonce ce qui s'est produit.

«En tant que communauté scolaire, nous sommes fiers d'embrasser et de célébrer notre diversité raciale, ethnique, religieuse et économique. Nos élèves apprennent et grandissent mieux lorsqu'ils apprennent les uns des autres. Pour favoriser cet environnement, tous les élèves doivent se sentir respectés et soutenus. Les actions décrites dans la vidéo Snapchat ne reflètent pas les valeurs, la culture ou le climat de New Vision Academy», a fait savoir la direction.

«La personne impliquée dans la vidéo a été suspendue sans solde, et nous avons eu des discussions avec les étudiants qui ont pris part à la scène. La direction s'excuse pour cet incident malheureux, et nous serons meilleurs dans le futur», ajoute-t-on.

Les femmes qui portent le foulard musulman en Amérique ont souvent été victimes d'insultes verbales, de menaces et, parfois, d'intimidation physique.

En avril, dans un centre commercial d'Atlanta, un homme a arraché le foulard à une musulmane en lui criant «terroriste».