Un contrôleur aérien arrêté pour possession de bombe

AFP 11-11-2017 | 11h49

Washington | Un contrôleur aérien de Charlotte, en Caroline du Nord, a été arrêté vendredi et inculpé de possession d'arme de destruction massive, selon un communiqué de la police de Charlotte-Mecklenburg.

La police a été alertée par un appel aux services d'urgences signalant la présence d'une bombe dans une coquette maison à un étage d'un quartier neuf de Charlotte, dans le sud-est du pays. Une équipe d'intervention a effectivement trouvé un engin explosif artisanal, précise le communiqué.

Paul George Dandon, 30 ans, a été interpellé en possession de cette bombe artisanale fabriquée par un autre homme, Derrick Fells, 39 ans.

M. Fells a reconnu avoir fabriqué la bombe tuyau qu'il voulait utiliser contre un voisin avec qui il avait un différend. Mais il a changé d'avis et a donné l'engin à M. Dandon, contrôleur aérien à l'aéroport international de Charlotte, indique le communiqué.

Dans un communiqué séparé, l'aéroport de Charlotte a assuré que Dandon «n'avait accès qu'à la tour de contrôle et non aux zones sécurisées de l'aéroport». «Il n'a eu accès à aucun avion à l'aéroport», précise le document.

Le contrôleur aérien a été licencié, a indiqué l'agence fédérale américaine de l'aviation, la FAA.

Derrick Fells a été inculpé de fabrication et de possession d'engin de destruction massive et incarcéré, de même que Paul Dandon, qui a été inculpé de possession, acquisition et transport d'arme de destruction massive.