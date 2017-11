Ingérence russe aux États-Unis: des «absurdités», assure Poutine

AFP 11-11-2017 | 07h51

Danang | Donald Trump a longuement mis en avant samedi les dénégations de Vladimir Poutine sur les accusations d'ingérence russe dans la campagne américaine, laissant entendre, après l'avoir rencontré au Vietnam, qu'il le pensait sincère.

«Il m'a dit qu'il ne s'était absolument pas mêlé de notre élection», a expliqué le président américain après la brève rencontre avec son homologue russe à Danang, au Vietnam, en marge d'un forum régional.

Ces accusations d'ingérence sont des «absurdités», a de côté martelé le maître du Kremlin lors d'une conférence de presse.

Les chefs des services américains de renseignement ont affirmé devant le Congrès que la Russie avaient effectivement tenté d'influencer la campagne présidentielle américaine pour favoriser M. Trump.

Évoquant, à bord d'Air Force One, ses échanges avec M. Poutine, M. Trump a confié aux journalistes avoir eu «un bon feeling» avec le président russe avec qui il a eu «deux ou trois discussions très brèves» en marge du sommet.

Le président américain croit-il son homologue russe? «À chaque fois qu'il me voit, il me dit qu'il ne l'a pas fait et je crois vraiment que quand il me dit ça, il le pense», a-t-il répondu.

«Je pense qu'il s'est senti insulté», par ces accusations, a-t-il ajouté. «Et ce n'est pas bon pour notre pays», a-t-il dit, soulignant que de bonnes relations avec Moscou permettraient à Washington d'avancer sur des dossiers cruciaux tels que la Corée du Nord.

Aux journalistes qui s'interrogeaient sur la valeur à accorder aux dénégations de M. Poutine, le président américain a répondu que la priorité était ailleurs.

«Écoutez, lorsque le président Poutine affirme avec véhémence qu'il n'a rien à voir avec ça, vous n'allez pas vous lancer dans un débat», a-t-il argué. «Vous allez commencer à parler de la Syrie et de l'Ukraine», a-t-il ajouté.

Les échanges entre les deux hommes ont fait l'objet d'intenses spéculations pendant deux jours dans la ville côtière de Danang, où ils participaient au forum de l'Asie-Pacifique (Apec).

Les soupçons de collusion entre l'entourage de Donald Trump et le Kremlin, et une série de contentieux entre les deux pays, ont considérablement compliqué les relations entre les deux hommes.

«Tourner la page»

Cette affaire à tiroir qui empoisonne la première année de mandat de Donald Trump a connu une avancée soudaine avec l'inculpation fin octobre de trois anciens conseillers de M. Trump.

Parmi eux son ancien directeur de campagne Paul Manafort, qui est aujourd'hui assigné à résidence.

L'ancien homme d'affaires de New York et l'ex-chef du FSB (ex-KGB) n'ont eu jusqu'à ce jour qu'un seul véritable entretien: en Allemagne, en juillet, en marge du G20.

«Le comportement du président américain est extrêmement correct et bienveillant », a estimé M. Poutine alors que les deux hommes sont apparus tout sourire lors de leurs rapides échanges, notamment avant la traditionnelle photo de famille du sommet de l'Apec.

Toutefois, l'homme fort du Kremlin a estimé que les «relations entre la Russie et les États-Unis n'étaient pas encore sorties de la crise».

«Mais nous sommes prêts à tourner la page et aller de l'avant», a-t-il assuré. «Nous voulons avoir des relations harmonieuses avec les États-Unis», a assuré le président russe.

Pendant la campagne, Donald Trump a souvent couvert d'éloges le maître du Kremlin. «Nous allons avoir une formidable relation avec (Vladimir) Poutine et la Russie», répétait-il avant que tout se complique après son arrivée à la Maison-Blanche.

Outre l'élection américaine, les deux chefs d'État ont rapidement évoqué la Syrie et «sont d'accord pour dire que le conflit en Syrie n'a pas de solution militaire», selon les termes d'un communiqué conjoint.

Une prise de position commune qui «va sauver de très nombreuses vies», a assuré Donald Trump, assurant s'être mis « très vite d'accord » avec son homologue russe.