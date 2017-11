L'avocat vedette Benjamin Brafman va défendre Harvey Weinstein

AFP 08-11-2017 | 17h09

NEW YORK | L'avocat vedette new-yorkais Benjamin Brafman va assurer la défense d'Harvey Weinstein, selon une déclaration transmise mercredi à l'AFP par une porte-parole du producteur déchu, qui fait l'objet d'une enquête à New York.

Âgé de 69 ans, Benjamin Brafman est l'un des avocats les plus célèbres des États-Unis et a notamment défendu Dominique Strauss-Kahn, l'entrepreneur de la pharmacie Martin Shkreli, les rappeurs Sean « Diddy » Combs et Jay Z ou Michael Jackson.

Contacté par l'AFP, le cabinet de M. Brafman n'a pas confirmé l'information dans l'immédiat.

Outre Benjamin Brafman, le magnat de Hollywood est également représenté par l'avocate Blair Berk, qui a défendu, par le passé, Mel Gibson, Britney Spears, Halle Berry ou Lindsay Lohan.

Plusieurs médias ont rapporté mardi que le procureur de Manhattan s'apprêtait à présenter à un grand jury les éléments à charge concernant Harvey Weinstein, en vue d'une possible inculpation.

Sollicitée par l'AFP, une porte-parole du procureur Cyrus Vance s'est refusée à commenter cette information.

Le dossier porte sur les accusations de l'actrice new-yorkaise Paz de la Huerta, qui a affirmé avoir été violée en 2010 par le magnat déchu de Hollywood.

Des enquêtes sont également en cours à Londres et Los Angeles.

Depuis les premières révélations, début octobre, Harvey Weinstein a été accusé de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol par plus de cent femmes.

« Une présentation formelle sera faite pour le compte de M. Weinstein au moment adéquat de la procédure et nous croyons fermement que nous démontrerons qu'aucun chef d'accusation n'est justifié », a déclaré une porte-parole d'Harvey Weinstein.

La porte-parole a refusé d'indiquer si Harvey Weinstein avait été informé par le ministère public de la présentation de son dossier à un grand jury.

Dans les grandes affaires judiciaires, le grand jury est réuni une fois le dossier constitué afin d'examiner si les éléments qu'il contient justifient une inculpation et, à terme, la tenue d'un procès.

« Nous ne pensons pas qu'une inculpation soit imminente », a-t-elle commenté.