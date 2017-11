Commerce en ligne: Ottawa muet sur ses intentions, à l'aise avec celles de Québec

Maxime Huard 08-11-2017 | 16h07

OTTAWA - Le gouvernement fédéral a refusé mercredi de dire s'il était ouvert à taxer les entreprises comme Netflix, tel que lui a demandé la veille le ministre québécois des Finances Carlos Leitão, se contentant de dire que le Québec pouvait faire cavalier seul.

«La lettre est rentrée. Le Québec peut aller de l'avant au niveau de la taxe Netflix», a répété plusieurs la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier. Elle est néanmoins restée vague sur les intentions de son gouvernement, se limitant à dire que «les Canadiens demandent de payer le moins de taxes possible».

Dans une lettre envoyée mardi, le ministre des Finances du Québec a fait savoir à son homologue Bill Morneau qu'il entreprendrait des démarches pour imposer la TVQ à l'ensemble des fournisseurs étrangers qui vendent des biens et services en ligne aux consommateurs québécois et qu'il aimerait voir le fédéral faire de même avec la TPS.

«C'est une discussion qu'on doit avoir sur le commerce électronique, mais sur l'enjeu spécifique de Netflix, les provinces sont libres de taxer si elles le désirent», a pour sa part déclaré le secrétaire parlementaire du ministre Morneau, Joël Lightbound.

Le gouvernement Trudeau a annoncé en septembre une entente de 500 millions $ avec Netflix. L'accord prévoit des investissements dans la production, mais ne soumet le service de diffusion en ligne à aucune taxe, contrairement aux diffuseurs traditionnels.

L'attitude du gouvernement en réaction au plaidoyer du ministre Leitão a indigné le porte-parole néo-démocrate en matière de culture, Pierre Nantel. «C'est inexplicable comment on peut avoir si peu de courage à Ottawa face aux géants du web. On ne parle pas d'une mesure exceptionnelle, on parle de percevoir la TPS, s'est-il désolé, tout en saluant l'initiative du Québec. Je trouve ça malheureux que les provinces doivent prendre les devants quand le Canada tarde à faire sa job.»

Le Bloc québécois voit dans le laisser-faire libéral une soumission aux intérêts des lobbys. «Le gouvernement fédéral se déresponsabilise. Ce sont les lobbyistes qui mènent. Ils ne défendent pas du tout les intérêts de la population», a dénoncé le député Xavier Barsalou-Duval.

Malgré les intentions du Québec, l'opinion des conservateurs sur la taxation, elle, ne changera pas. «On n'aime pas les taxes, comme vous le savez, mais si M. Morneau a fait une exception pour Netflix, il doit faire une exception pour les autres. Le ministre a deux choix, taxer ou pas taxer», a déclaré le député de Beauce, Maxime Bernier, qualifiant d'inéquitable l'actuel régime à deux vitesses.