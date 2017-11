Trump fait état de «beaucoup de progrès» sur le dossier nord-coréen

AFP 07-11-2017 | 04h46

SÉOUL | Le président américain Donald Trump a fait état mardi de «beaucoup de progrès» sur la question nord-coréenne et salué le rôle «très utile» de Pékin dans ce dossier, à l'issue d'une rencontre à Séoul avec son homologue sud-coréen Moon Jae-In.

«Oui, je vois certaines choses bouger», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune à Séoul, sans donner de précisions. «Je pense que nous faisons beaucoup de progrès.»

Pyongyang est «une menace mondiale qui appelle une action mondiale», a-t-il réaffirmé, tout en disant que son homologue chinois Xi Jinping avait «été vraiment très, très utile».

«Nous espérons que, de la même manière, la Russie sera utile», a poursuivi le chef d'État américain lors de la seconde étape de son marathon diplomatique en Asie.

À côté de son homologue sud-coréen, qu'il avait en septembre critiqué pour avoir prôné un dialogue avec Pyongyang, il a souligné que l'alliance entre Washington et Séoul était «plus importante que jamais».

Mais le président américain, qui défend l'idée que toutes les options sont sur la table pour régler le dossier nord-coréen, a redit mardi après-midi qu'il était prêt à utiliser l'option militaire «si nécessaire».

La première visite officielle en Corée du Sud, jusque mercredi, du président américain intervient après des mois de dégradation continue de la situation sur la péninsule.

En cause l'intensification des programmes militaires de Pyongyang, qui a réalisé en septembre son sixième essai nucléaire -le plus puissant à ce jour- et testé plusieurs missiles potentiellement susceptibles d'atteindre le territoire américain.

La surenchère verbale et des échanges d'insultes entre le président américain et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un ont également contribué à la montée des tensions.

«Au final, on trouvera une solution» au problème nord-coréen, a promis en début d'après-midi M. Trump à Camp Humphreys, QG des 28 500 militaires américains stationnés en Corée du Sud, à 90 km au sud de Séoul.

«On trouve toujours une solution, il faut qu'on trouve une solution», a-t-il ajouté.