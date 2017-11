Plus de 260 manifestants anti-Poutine arrêtés à Moscou

AFP 05-11-2017 | 09h17

Moscou | La police russe a arrêté dimanche plus de 260 personnes qui s'étaient rassemblées dans le centre de Moscou pour une manifestation non autorisée contre le président Vladimir Poutine.

Cette manifestation a été organisée à l'appel de l'opposant radical Viatcheslav Maltsev, ancien candidat aux élections législatives en 2016 et qui anime une chaîne politique très suivie sur YouTube. M. Maltsev, qui a quitté la Russie et réside en exil en France, prône une «révolution du peuple» via des rassemblements à travers la Russie pour renverser le pouvoir de Vladimir Poutine.

La police a annoncé l'arrestation de 263 personnes à Moscou pour «trouble à l'ordre public». Selon l'agence de presse TASS, nombre des personnes arrêtées étaient en possession de couteaux, de coups-de-poing américains et d'armes pouvant tirer des balles en caoutchouc.

Les manifestants ont été interpellés, un à un près du Kremlin par les policiers, dont certains étaient casqués et portaient des gilets pare-balles, a constaté un photographe de l'AFP.

Un journaliste de la radio d'opposition Echo de Moscou, Andreï Iejov, a écrit sur Twitter qu'il avait été arrêté et a posté une vidéo prise de l'intérieur d'un fourgon de police, précisant que la plupart des manifestants arrêtés étaient âgés d'une vingtaine d'années. Il a ensuite été relâché.

Viatcheslav Maltsev a fui à Paris après qu'un tribunal de Moscou a lancé contre lui un mandat d'arrestation pour appel à des activités extrémistes. Son mouvement, Artpodgotovka, a été interdit par la justice en octobre.

Les services de sécurité russes, le FSB, avaient indiqué vendredi avoir arrêté à Moscou et dans sa région un groupe de partisans de Viatcheslav Maltsev qui préparait des «actes extrémistes d'ampleur» les 4 et 5 novembre, notamment en mettant le feu à des bâtiments gouvernementaux et en attaquant des policiers.

Selon le FSB, la police a également détenu cinq groupes de partisans de M. Maltsev dans d'autres villes russes.

La police russe avait déjà procédé samedi à des dizaines d'arrestations lors du traditionnel défilé des groupuscules nationalistes et d'extrême droite à Moscou.

En mars et en juin, des centaines de personnes avaient été arrêtées par la police lors de manifestations anticorruption dans toute la Russie organisées à l'appel de l'opposant Alexeï Navalny. La plupart avaient alors écopé de courtes périodes de détention administrative ou d'amendes.