Pour son dernier Noël, un enfant veut des cartes de souhaits

Agence QMI 04-11-2017 | 18h16

Jacob Thompson, un garçon de 9 ans atteint d'un cancer de stade 4, a appris en octobre dernier qu'il ne lui restait probablement qu'un mois à vivre. Sa famille a donc décidé de devancer Noël cette année. Comme le veut Jacob, elle invite les gens à célébrer aussi en lui faisant parvenir des cartes de souhaits.

C'est ce qu'a expliqué sa mère Michelle Simard en entrevue à CNN.

«Il a reçu des cartes à l'Halloween qu'il a ouvertes et regardées. C'était comme s'il recevait un cadeau. Il nous les lisait avec un grand sourire. Il était tellement excité de voir ce que les gens avaient à lui dire. Ça mettait de la lumière dans sa journée», a raconté son père Roger Guay.

Jacob avait seulement 5 ans lorsqu'il a reçu son diagnostic. Depuis quatre ans, il combat courageusement un neuroblastome qui s'est progressivement répandu et qui est devenu incurable.

Comme le temps lui est compté, Jacob fêtera Noël en novembre. Avant cette dernière célébration, il a lancé son appel aux gens de partout dans le monde qui souhaitent répandre l'esprit des Fêtes.

Cinq jours plus tard, Jacob avait déjà reçu une centaine de cartes en provenance des États-Unis. Même le sénateur John McCain et l'actrice Anna Kendricks se sont manifestés auprès du garçon via les réseaux sociaux. Des gens lui ont aussi écrit des Pays-Bas, de l'Australie, du Danemark et même de l'Antarctique où vit l'animal préféré de Jacob, le pingouin.

«Nous aimerions que les gens vivent comme des pingouins, c'est-à-dire qu'ils plongent dans la vie et qu'ils trouvent la chaleur auprès de leurs amis. Qu'ils restent "cools" et qu'ils donnent aux autres, a dit la belle-mère de Jacob, Tara Artinyan, citant un extrait du poème préféré de son beau-fils, «Advice from a Penguin».

Il est possible d'envoyer une carte à Jacob à l'adresse suivante:

Jacob Thompson

c/o Maine Medical Center

22 Bramhall Street

Portland, ME 04102

USA