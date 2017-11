Un Norvégien condamné pour l'achat d'une poupée pédopornographique

AFP 03-11-2017 | 11h07

La justice norvégienne a condamné vendredi à la prison un homme qui avait commandé une poupée pédopornographique, une première judiciaire dans le pays nordique.

La police avait lancé une enquête après la découverte par les douanes d'une poupée sexuelle en silicone reproduisant les traits d'un enfant.

Une perquisition avait permis de découvrir à son domicile plus de 1600 photos et 26 vidéos à caractère pédopornographique et l'homme était aussi jugé pour deux cas de corruption de mineurs de moins de 16 ans.

Pour l'ensemble de ces faits, le tribunal de Fredrikstad (sud-est de la Norvège) a condamné le Norvégien de 23 ans à six mois de prison ferme.

Dans leur verdict, les juges ont fait valoir que «la poupée représentait un enfant mineur de manière particulièrement choquante».

«Même si l'on ne peut exclure que la poupée puisse agir à un certain degré comme substitut à des agressions, il est difficile de concevoir que des intérêts liés à la protection puissent plaider pour ce produit», ont-ils estimé.

«Aux yeux de la Cour, la poupée contribue plutôt à banaliser la sexualisation des enfants et des considérations de prévention collective plaident pour une réponse judiciaire sévère qui puisse sembler dissuasive pour un tel marché», ont-ils ajouté.

C'était la première fois en Norvège qu'une personne était jugée pour l'achat d'une poupée pédopornographique.