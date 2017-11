Deux billets de loterie gagnants le même jour

Agence QMI 03-11-2017 | 07h20

WAKE FOREST | Une femme de la Caroline du Nord se souviendra longtemps de sa journée de lundi dernier, alors qu'elle a fait valider deux billets de loterie gagnants pour des gains de 1 million de $ US et de 10 000 $ US.

Kimberly Morris, de Wake Forest, s'est présentée lundi en début de journée au siège social de North Carolina Education Lottery (NCEL) à Raleigh pour récupérer son prix de 10 000 $ US, a rapporté, mercredi, le site Internet de NCEL.

«J'étais vraiment sous le choc, a-t-elle lancé. C'était génial de gagner (10 000$), mais j'ai toujours rêvé de gagner 1 million $.»

Sur le chemin du retour, la mère de trois enfants s'est arrêtée dans un dépanneur et elle a de nouveau tenté sa chance en s'achetant un autre billet de loterie.

Quelle ne fut pas sa surprise de s'apercevoir qu'elle venait de réaliser son rêve.

«Je ne m'attendais pas vraiment à gagner, a-t-elle indiqué. J'aime juste jouer à la loterie.»

Elle a immédiatement contacté son mari qui était au travail pour lui faire part de la nouvelle. «Elle était complètement paniquée, je lui ai dit de se calmer parce que je n'arrivais pas à comprendre, a-t-il mentionné. Quand j'ai compris ce qu'elle disait, je ne l'ai pas crue et je lui ai dit que j'allais rentrer à la maison pour vérifier par moi-même.»