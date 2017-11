Trump qualifie d'«animal» l'auteur de l'attentat

AFP 01-11-2017 | 13h31

Le président américain Donald Trump a qualifié mercredi d'«animal» l'auteur de l'attentat meurtrier à New York, appelant à un changement de politique sur l'immigration avec en particulier la fin du système d'attribution à la loterie des célèbres cartes vertes.

«Nous devons êtres plus durs, nous devons être plus intelligents et nous devons être beaucoup moins politiquement corrects», a-t-il martelé depuis la Maison Blanche au lendemain de cet attentat qui a fait huit morts et une dizaine de blessés.

«Mon administration est en lien étroit avec la police locale et la police fédérale pour enquêter sur cette attaque et sur l'animal qui l'a perpétrée», a tonné le président américain.

Evoquant une réforme de l'immigration, M. Trump a martelé sa volonté d'aboutir à «un système basé sur le mérite».

«Nous voulons travailler immédiatement avec le Congrès sur le programme de loterie pour le supprimer, s'en débarrasser», a-t-il lancé, évoquant ce système qui offre chaque année à 50 000 personnes tirées au sort la possibilité de s'installer aux États-Unis et d'y travailler.

Les responsables de l'enquête n'ont pas confirmé à ce stade que l'homme d'origine ouzbèke, qui a tué huit personnes en fauchant avec une camionnette cyclistes et piétons à Manhattan, avait obtenu un permis de résident permanent par ce dispositif.

Le président dispose-t-il d'éléments prouvant que c'est le cas? «Ils disent qu'il est venu grâce à ce programme», a-t-il répondu.

«Nous devons aussi avoir des peines qui tombent beaucoup plus rapidement et qui soient beaucoup plus fortes que celles dont ces animaux écopent aujourd'hui», a ajouté le président américain.

«Le système en place est une blague, c'est la risée (de tout le monde), ce n'est pas étonnant que tout cela arrive», a-t-il martelé.

M. Trump a par ailleurs évoqué la possibilité d'envoyer l'auteur de l'attentat dans la prison de Guantanamo, créée par les États-Unis après les attentats du 11-Septembre et que son prédécesseur Barack Obama avait tenté, en vain, de fermer.

«Absolument, c'est quelque chose que j'examinerais», a déclaré M. Trump, interrogé sur cette éventualité.

Pendant sa campagne, Donald Trump avait affiché sa volonté de remplir à nouveau le camp de prisonniers de «mauvais gars».

L'administration Obama, qui avait «hérité» de 242 détenus à son arrivée au pouvoir, n'a jamais réussi à fermer ce camp et a dû se contenter de transferts au compte-gouttes vers des pays alliés comme les pays du Golfe, ou, plus exotiques, les îles du Cap Vert ou l'Uruguay.