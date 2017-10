Weinstein: Scotland Yard enquête sur des plaintes de sept femmes

AFP 31-10-2017 | 10h00

LONDRES | Scotland Yard a annoncé mardi enquêter sur des accusations d'agressions sexuelles formulées par sept femmes à l'encontre d'un homme identifié par les médias britanniques comme étant le producteur américain Harvey Weinstein.

Ces agressions sexuelles présumées se seraient produites sur une période allant du début des années 1980 à 2015, a indiqué Scotland Yard dans un communiqué, sans préciser l'identité de l'homme visé par cette enquête baptisée « opération Kaguyak ».

Mais selon plusieurs médias britanniques, ces plaintes concernent Harvey Weinstein.

La police britannique évoque au total onze agressions sexuelles - neuf à Londres et deux en dehors des juridictions britanniques.

Plus de 80 femmes, y compris des vedettes comme Gwyneth Paltrow ou Angelina Jolie, ont publiquement accusé le puissant producteur devenu paria de harcèlement sexuel ou viol depuis la parution d'enquêtes du New York Times et du New Yorker il y a près d'un mois.

M. Weinstein, également visé par des enquêtes des polices de New York et Los Angeles, nie toute relation sexuelle non consensuelle.